«افعلوا مثل صلاح».. أبو تريكة يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل بالمحترف محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر بسبب ظهورهم الإعلامي بعد خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول اليوم أمام ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة خلال حديثه في الأستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وليستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورت": "اولا محمد صلاح يكره الهزيمة كأي رياضي متميز لا يريد أن يخسر فما بالك إذا خسر نهائي البطولة أمام ماني وهو كابتن منتخب مصر وكان يحلم برفع الكأس".

وأضاف: "هذه أول مرة يكون فيها كابتن منتخب مصر وخسر النهائي سابقًا في 2017، وأنا أرى أنه كان يجب أن يبتعد قليلًا لكنه عنيد وأنا أعرفه جيدًا وأعلم أنه قال للناس بعد عودته أنه موجود وسيشارك".

وواصل: "هذه المرة مختلفة والحزن كبير ونحن كلاعبين سابقين نشعر بما يشعر به لأن اللاعبين بشر ويجب عليهم أن يحزنوا وهذا حال محمد صلاح الآن ولكي يعرف طعم الانتصار فعليه أن يتذوق الهزيمة".حسبما نشر موقع "بطولات".

وأردف لاعب الأهلي الأسبق: "الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يفكر أن يجعله وسط المجموعة لكي يخرج من الحالة التي يمر بها سريعًا ولقد رأيت صور محمد صلاح لقد بدا أن وجهه كبر 10 سنوات".

وتابع: "كلوب لا يحب أن يجعل محمد صلاح حزينًا، ولذلك احتفظ به على مقاعد البدلاء اليوم واختار الحل الوسط، وأعجبتني عقلية اللاعب لأنه حزين بسبب الحصول على المركز الثاني ولا يليق بمنتخب مصر الذي حصد لقب البطولة 7 مرات أن يفرح بالمركز الثاني".

وواصل: "المركز الثاني بالنسبة لمصر يعد فشل ودون أن يستاء مني أحد اللاعبين الذين هم أصدقائي وأحبابي أيضًا لكني غير سعيد بظهورهم في القنوات الإعلامية".

واستأنف أبو تريكة: "نعم نحن ندعمكم ونساندكم ونشجعكم لآخر لحظة لكن المركز الثاني فشل، وعليهم أن يحزنوا يوم المباراة وبعد ذلك علينا أن نقدر عملهم لكن لا يتم تكريمهم لأن من يستحقون التكريم هم صاحب المركز الأول، ولذلك نحن حصدنا كأس الامم الإفريقية 7 مرات سابقة لأن اللاعبين كانوا مختلفين وجيلًا مختلف".

واختتم: "والله لو عدي مليون سنه منتخب مصر مكانه المركز الأول ونحن مقدرين كل شيء لكن لا يصح أن أعاملك كمركز أول وأنت لم تحقق سوى المركز الثاني.. التاريخ لا يذكر إلا الأبطال".