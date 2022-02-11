شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو وغياب طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن القائمة التي ستخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة. خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.‎

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجارى باستاد القاهرة الدولي.