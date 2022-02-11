شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يواجه چينيس وديا اليوم استعدادا لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، خوض مباراة ودية اليوم الجمعة أمام فريق چينيس ضمن برنامج المباريات التجريبية المقرر خوضها خلال فترة إعداد اللاعبين، والتأكيد على جاهزيتهم الفنية والبدنية، استعدادا لاستئناف جولات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 14 فبراير الجاري.

ونجح مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني، برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، بدعم صفوف فريق الكرة الأول بثلاثة لاعبين أصحاب قدرات فنية مميزة ليكونوا إضافة قوية للفريق خلال المواجهات الرسمية المقبلة.

الصفقة الأولى لإيسترن كومباني هي أحمد حمدين، مهاجم الاتحاد السكندري، وتعد صفقة أحمد حمدين هي الثالثة من نادي الاتحاد السكندري بعد، التعاقد مع الثنائي أحمد حجي وعادل بدر (نيمار).

أما ثاني الصفقات محمد خليفة، مهاجم أسوان، الصفقة الثالثة والأخيرة هي ضم عمر أحمد فاروق خط وسط سموحة، بالإضافة مدافع المقاولون العرب، وصانع ألعاب الإنتاج الحربي محمد رمضان قبل غلق باب القيد بساعات ليكونا آخر صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية. واتفقت الأندية على كل بنود التعاقد، بحيث تكون الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2022.

وكان إيسترن كومباني نجح في تحقيق الفوز على المصري، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الاخيرة من بطولة كأس الرابطة. ويستعد إيسترن كومباني بهذة الصفقات لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.