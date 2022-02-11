شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه ينتقد مدرب الإسماعيلي: الفريق بلا روح والجماعية "مافيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، التصريحات التي أدلى بها خوان براون المدير الفني للدراويش قائلاً: "أداء الإسماعيلي غير جيد والفريق بلا روح أمام فيوتشر"، في اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف حسني عبد ربه: "أداء الإسماعيلي لم يكن جيدا والفريق بلا روح والجماعية مافيش.. ولا أعرف من أين أتى المدير الفني للدراويش بمثل هذه التصريحات، وحزين بسبب سعادة المدير الفني للإسماعيلي بالتعادل على ملعبه أمام فيوتشر".وكشف خوان براون المدير الفني للإسماعيلي أن مباراة فريقه أمام فيوتشر كانت متكافئة بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، وتابع براون في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الإسماعيلي أصبح فريقا قويا تخشاه الأندية ولكن ينقصنا تحقيق الفوز فقط، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تجانسا بين اللاعبين الجدد وبعدها مستوى الفريق سيرتفع للأفضل.

وواصل الإسماعيلي سلسلة "اللافوز" في بطولة الدوري المصري، حيث تعادل سلبياً مع فيوتشر خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات و5 هزائم ولم يعرف الدراويش طعم الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم خلال 8 مباريات لعبها حتى الأن ويحتل الفريق حالياً المركز السابع عشر وقبل الأخير، كما رفع فيوتشر رصيده إلى 9 نقاط جمعهم من فوزين و3 تعادلات و3 خسائر ويحتل المركز الثالث عشر بجدول المسابقة..

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكوّن من: عمر رضوان - عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - كارميلوا ألجارنزا - عبد الرحمن مجدي - جان موريل ودييجو فرندناو.

فيما لعب فيوتشر المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود حمدي - جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال عبد الواحد - عربي بدر – كريم نيدفيد - محمد رضا - أحمد رفعت – أليو نداي وأيمن الصفاقسي.