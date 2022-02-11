شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السابق: علينا احترام الأهلي.. والأحمر ظُلم فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سعد المنصور، نجم الهلال السعودي السابق، عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "لا شك أن تلك المباراة هي مباراة العمالقة والفرق المونديالية الهلال والأهلي يتزعمان عرش الكرة العربية في السنوات الأخيرة، لذلك هي مباراة منتظرة ونسبة التسجيل في تلك المباراة لن تكون عالية، وضد من يقول إن مستوى الأهلي متراجع في كأس العالم، بالعكس الأهلي سينهض وسيكون ندا قويا للهلال".

وقال المنصور: "على الهلال احترام الأهلي خلال المباراة، وأتصور أن الأهلي ظُلم في كأس العالم للأندية من خلال عدم تواجد لاعبيه الدوليين في مباراة مونتيري وبعض اللاعبين في مباراة بالميراس، والأهلي قد يكون له الكلمة الأعلى ضد الهلال إذا خاض المباراة بكل عناصره الأساسية".

وأضاف أن ما قدمه الهلال ضد تشيلسي الذي يُصنف كبطل أوروبا مدعاة للفخر والاعتزاز لكل عربي وسعودي والهلال يمتلك كتيبة من النجوم، مؤكدا أن تشيلسي كان لديه نوعا من الانبهار والمفاجأة من أداء الهلال والدليل على أن حارس تشيلسي كان أبرز نجوم اللقاء، ويعد الهلال الأعلى في القيمة السوقية بالدوري السعودي والقادم سيكون أفضل بالنسبة لفريق الهلال، والدوري ما زال في بدايته والفريق قادر على العودة لهيبته في الدوري وحصد اللقب في النهاية وتراجع الهلال في الدوري مؤخرا يعود لارتباطات الفريق الخارجية.