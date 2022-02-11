شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فيفا اضطر لاختيار الحكم الفرنسى لمباراة الأهلى والهلال لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير سبب اختيار الحكم الفرنسي كليمان توربان مرة أخرى لإدارة مباراة الأهلى والهلال السعودى في كأس العالم للأندية، موضحا أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اضطر إلى اللجوء إليه.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1" إن الحكم الأرجنتينى الذى كان مقرر له أن يدير لقاء الأهلى والهلال السعودى مريض أو مصاب، الأمر الذى أجبر "فيفا" على اختيار توربان مرة أخرى بعد أن ادارة مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى.

وتابع شوبير: "الأهلى فور إعلان توربان حكما للمباراة تحرك بقوة وبعد أن اتضحت الحقائق رفض الاعتراض الرسمي ومصطفى غربال من أفريقيا ماينفعش يدير المباراة وكذلك الحكم الاسترالى لأنه من آسيا".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عن تعيين الفرنسى كليمان توربان حكما لمواجهة النادى الأهلى مع نظيره فريق الهلال السعودى فى الديربى العربى المونديالى على تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

ويلتقى الأهلى نظيره الهلال السعودى فى الثالثة من عصر غد السبت فى ختام مشوار الفريقين بالبطولة، وخسر الزعيم فى نصف النهائى أمام تشيلسى بطل أوروبا بهدف دون مقابل، ومن قبلها منى المارد الأحمر بالخسارة بهدفين دون رد من بالميراس البرازيلى.

وأدار الفرنسى توربان 22 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها 4 مباريات في في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021.

كما قاد الفرنسي كليمان توربان مواجهة النادى الأهلى مع نظيره فريق بالميراس البرازيلى، على ملعب "آل نهيان بنادى الوحدة"، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية والتى انتهت بتفوق الفريق البرازيلي 2-0.

وانتقل الأهلى للعب مباراة المركز الثالث بعد خسارته من بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين فى نصف نهائى مونديال الأندية، بينما انتقل الهلال السعودى لنفس المباراة بعد خسارته من تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف فى مباراة نصف النهائى الآخر.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه خلال مشاركته السابعة في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق وحققها مرتين من قبل عامي 2006 و2020.