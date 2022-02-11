فان دايك: تمنينا فوز صلاح بأمم إفريقيا.. وسعداء بماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أنه تمنى فوز محمد صلاح مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام السنغال بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة قال فان دايك :"تمنينا تتويج صلاح باللقب (أمم إفريقيا)، لكن هذه كرة القدم، مرة تفوز وأخرى تخسر".

وأضاف مدافع ليفربول قائلاً :"سعداء من أجل ماني لأنه فاز بالكأس في النهاية، كان يجب أن يفوز واحد ويخسر الآخر".

وأنهى فيرجيل :"استقبلنا صلاح بشكل ممتاز وهو يستحق ذلك، نحتاجه في المباريات المقبلة، وكذلك ساديو ماني، سعداء بعودتهما".