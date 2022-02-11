كلوب: ما فعله صلاح عبقري ومذهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

امتدح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبه محمد صلاح، قائلًا بأنه كن قادرا على التسجيل في العديد من الفرص خلال المباراة لولا تألق حارس مرمى ليستر سيتي، كاسبر شمايكل.

وقال كلوب في تصريحاته عقب الفوز على ليستر سيتي، متحدثا عن محمد صلاح: "ما هذه المهاراة التي يمتلكها؟! الفرصة الأولى كانت عبقرية منه، المدافع سقط أرضا وهو تقدم نحو المرمى، ولسوء الحظ فشمايكل حارس مرمى جيد".

لعب محمد صلاح كبديل أمام ليستر سيتي بعدما شارك في كأس أمم الأفريقية رفقة منتخب مصر وعاد إلى ليفربول الإثنين الماضي.

وتابع كلوب حديثه عن اللاعب: "الفرصة التي ارتدت من العارضة، كانت موقف مذهل صنعه محمد صلاح، هذا ببساطة محمد صلاح، لقد لعب 35 دقيقة وكان هذا الهدف من وراء مشاركته".

ويلاحق ليفربول فريق مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب، وبات بحاجة حاليا لتعويض فارق 9 نقاط مع الفريق السماوي مع أفضلية المباراة المؤجلة.