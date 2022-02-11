كهربا: عودتي للزمالك صعبة.. وأنتظر استدعاء المنتخب أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمود "كهربا" لاعب النادي الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم الجاري، أن عودته إلى صفوف نادي الزمالك صعبة جدا.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال كهربا :"عودتي للزمالك صعبة جدا جدا، حتى إذا انتهى تعاقدي مع الأهلي سأذهب إلى الخليج أو أي بلد آخر، ثم أعود للأهلي في النهاية".

ورحل محمود كهربا عن الزمالك لينتقل إلى النادي الأهلي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة للانضمام إلى صوف فريق هاتاي التركي.

وأضاف كهربا :"أنا على تواصل دائم مع لاعبي الزمالك خاصة، محمد أبو جبل، ويوسف أوباما، ومصطفى فتحي، ومحمود جنش، وعلاقتي بكل لاعبي الزمالك طيبة، فهم أحبابي وإخوتي".

وتابع لاعب هاتاي :"الحمد لله بدأت استعادة مستواي المعهود، ينقصني تسجيل الأهداف وهو ما أفكر به في الفترة المقبلة، وأنتظر استدعاء منتخب مصر لخوض مواجهتي السنغال في تصفيات المونديال".

وعن مواجهة الأهلي والهلال في مونديال الأندية قال كهربا :"الهلال فريق قوي جدا، ومواجهته صعبة للغاية، لكن أتمنى أن يفوز الأهلي في النهاية، وأن تمر المباراة دون أزمات".