أبو جبل: لم أحسم موقفي من التجديد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، أنه لم يحسم موقفه حتى الآن من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال أبو جبل في مقابلة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي": "لم أحسم موقفي من التجديد مع الزمالك، طوال مشواري مع الفريق لم أساوم النادي ولم أتحدث في أي مبالغ من أجل التجديد".

وأضاف: "عندما رحلت عن الزمالك في 2016 تنازلت عن مبالغ ضخمة، كان لي مستحقات وعندما انتهى تعاقدي لم أطالب بها، فالزمالك ناد كبير وهو سبب شهرتي".

وتابع: "كنت أعرف أنني سأعود للزمالك مجددا وبعد عودتي وقعت على بياض وتركت الإدارة تحدد المقابل المادي، لم يكن رقما مرضيا لكنني رضيت بما حدث وأكملت طريقي مع الفريق".

ونفي أبو جبل الشائعات التي ترددت مؤخرا بخصوص دخوله في مفاوضات مع الأهلي، وقال إنه لم يدخل في أي محادثات مع القلعة الحمراء.