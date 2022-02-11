اتحاد الكرة لمصراوي: كيروش طلب حضور الجماهير بالكامل أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إيهاب الكومي، مستجدات تنظيم معسكرًا للمنتخب الوطني قبل مباراة السنغال.

وأضاف الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي:"كيروش طلب حضور جماهيري كامل لأي ملعب يستضيف مباراة السنغال في مصر".

وأتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته بقوله:"سيتم زيارة عدد كبير من الملاعب لتقديم تقرير لكيروش واختيار مكان المعسكر الخاص بالمباراة".

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني المباراة الأولى أمام السنغال يوم 23 مارس المقبل ضمن جولتي الحسم المؤهلتين لكأس العالم 2022.