بالفيديو.. كرة القدم تواصل الخصام مع صلاح في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت كرة القدم خصامها مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي ورفضت الابتسام له في مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي في الجولة 24 في بريميرليج.

ليفربول هزم ليستر سيتي (2-0) بثنائية ديوجو جوتا، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف السيتي المتصدر بفارق 9 نقاط، مع أفضلية لعب مباراة أقل للفريق الأحمر.

صلاح بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني بدلا من كورتيس جونز في الدقيقة 60.

وأهدر صلاح انفرادا تاما في الدقيقة 75 بعد تسديدة بيمناه تصدى لها الحارس شمايكل، لتضيع فرصة هدف أول للنجم المصري بعد غياب.

وفي الدقيقة 78 رفضت العارضة تسجيل هدفا عالميا لمحمد صلاح، بعد أن تخلص من الدفاع وأرسل تسديدة رائعة بيسراه مرت من الحارس لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي ظل غياب التوفيق عن صلاح، سجل منافسه الأول على لقب هداف بريميرليج، وزميله في الفريق ديوجو جوتا هدفين ليرفع رصيده إلى 12 هدفا، ويقلص الفارق مع المصري إلى 4 أهداف فقط، ليزداد الضغط عن هداف الريدز من كل الاتجاهات.

يذكر أن يورجن كلوب مدرب ليفربول أشار إلى مرور محمد صلاح بحالة نفسية سيئة بعد خسارته نهائي أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر أمام السنغال، وهو ما ظهر على اللاعب قبل وأثناء المباراة أمام ليستر سيتي.