"في مشاكل".. أبو جبل يؤكد ما تردد عن توتر علاقته مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، ما تردد مؤخرا عن وجود مشاكل مع زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى.

وتداولت في الفترة الأخيرة شائعات عن انفصال أبو جبل عن زوجته الجزائرية، بعد توتر علاقتهما.

وتلقى أبو جبل سؤالا عن حالته الاجتماعية في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، ورفض الإجابة بشكل صريح، واكتفى بالقول: "في مشاكل".

وازدادت الشكوك حول توتّر علاقة أبو جبل وملكة جمال الجزائر السابقة، بعدما ألغى حارس الزمالك متابعتها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن حذف صورهما معا، وهو الأمر الذي قامت به هي أيضا.