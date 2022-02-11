يوفنتوس يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس إيطاليا



أكمل يوفنتوس عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس إيطاليا، الخميس، عقب فوزه على ساسولو بهدفين لواحد، في ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.



وتقدم يوفنتوس أولا بهدف مُبكر جاء بعد 3 دقائق من البداية، إثر كرة سددها الأمريكي وستون ماكيني تصدى لها الدفاع قبل أن ترتد للأرجنتيني باولو ديبالا الذي وضعها داخل المرمى دون تردد.



ومن هجمة مرتدة سريعة تمكن ساسولو من إدراك التعادل بهدف جميل أحرزه حامد تراوري عند الدقيقة 24، بعد أن راوغ دفاع يوفنتوس وسدد كرة مقوسة عجز ماتيا بيرين عن ردها.



وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 88 ليُسجل هدف الانتصار من كرة طويلة أرسلها ديبالا إلى الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي اخترق جزاء ساسولو وسدد كرة ارتطمت بالمدافع روان تريسولدي وغيرت طريقها نحو الشباك.



وبهذا انضم يوفنتوس إلى إنتر ميلان المتأهل على حساب روما بهدفين نظيفين، وجاره ميلان الفائز على لاتسيو برباعية، وفيورنتينا الذي انتزع بطاقة التأهل من معقل أتلانتا بعدما هزمه بثلاثة أهداف لاثنين.

