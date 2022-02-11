ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على صيفة ليستر وأرسنال يعود إلى سكة الانتصارات

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص ليفربول فوزاً ثميناً من ليستر سيتي في مباراة شهدت مشاركة نجمه الأول المصري محمد صلاح.



وانتصر ليفربول على ضيفه ليستر سيتي 2-0 يوم الخميس في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وقاد البرتغالي ديوغو جوتا فريقه للفوز بتسجيله ثنائية في ظل تواجد صلاح على دكة البدلاء قبل أن يتم الزج به قبل قرابة 30 دقيقة على نهاية المواجهة بعد عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي حصد خلالها المركز الثاني مع منتخب مصر.



ودوّن جوتا الهدف الأول (34) قبل أن يبصم على الثاني قبل نهاية المباراة بدقائق مستفيداً من تمريرة الكاميروني ماتيب (87).



وغاب عن ليفربول جناحه السنغالي ساديو ماني بسبب منحه إجازة إضافية إثر فوزه مع السنغال بلقب أمم إفريقيا.



وقدم صلاح أداءً جيداً خلال دقائق مشاركته وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة.



ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة أقل، فيما توقف رصيد ليستر عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى، عاد أرسنال سريعاً إلى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه وولفرهامبتون القوي.



وتمكن أرسنال من خطف فوز صعب خارج أرضه أمام وولفرهامبتون 1-0 يوم الخميس في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتعثر أرسنال بالتعادل أمام بيرنلي في الجولة الماضية كما خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد بداية العام إضافة لسلسلة من النتائج السلبية في البطولات الأخرى قبل أن يحقق أول فوز له هذا العام أمام وولفرهامبتون.



وسجّل المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهيس هدف اللقاء الوحيد (25) كما تعاون مع رفاقه على حماية مرمى أرسنال عقب طرد مواطنه غابرييل مارتينيلي (69) بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني.



وقفز أرسنال للمركز الخامس بـ39 نقطة متفوقاً على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فيما توقف رصيد الخاسر عند 34 نقطة في المركز الثامن.

(بي ان سبورت)

