شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى، ووائل جمعة يعاين استاد السويس الجديد قبل تقديم تقريره لكيروش.

الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى

بدأ محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات الجرى حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وائل جمعة يعاين استاد السويس الجديد قبل تقديم تقريره لكيروش

يقوم وائل جمعة مدير منتخب مصر، بجولة تفقدية لمعاينة ستاد السويس الجديد وإعداد تقريره عنه لتقديمه إلى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بعد العودة من الإجازة من أجل حسم ملعب مباراة السنغال يوم 23 مارس المقبل فى تصفيات كأس العالم وكذلك مكان المعسكر المقبل للفراعنة.

خاص الخليج 365.. محمد أبو جبل ينفى تغريمه ماليا بعد ظهوره فى الإعلام

نفى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعرضه للغرامة المالية والخصومات من جانب إدارة النادى بعد ظهوره فى بعض وسائل الإعلام عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وتألقه.

بعثة المصرى تصل إلى دوالا الكاميرونية استعدادا لمواجهة القطن بالكونفيدرالية

وصلت بعثة النادى المصرى إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا لمواجهة القطن الكاميرونى بالكونفيدرالية الأفريقية، وكانت البعثة غادرت القاهرة صباح اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر والتى تجمع المصرى بمضيفه فريق القطن الكاميرونى، والمقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

غموض موقف بن شرقى مع الزمالك بعد التقارير المغربية

سيطرت حالة من الغموض على موقف المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، من حيث تجديد عقده مع الفريق أو عدمه، حيث تجمع جلسة اللاعب ومسئولى الزمالك خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه وتحديد مصيره.

سموحة يقتحم المربع الذهبى للدورى بثنائية فى شباك البنك الأهلى

اقتحم فريق سموحة المربع الذهبى للدورى العام بعد فوزه على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام بترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن نادى الزمالك عن الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.