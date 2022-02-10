جوتا يسجل.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي وصلاح يجلس على دكة البدلاء.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك ليستر سيتي، خلال المباراة المقامة بيننهما حاليا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الأول لفريق ليفربول، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

محمد صلاح يجلس على دكة بدلاء ليفربول

ويجلس الدولي المصري محمد صلاح، على مقاعد بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وعاد محمد صلاح إلى المشاركة في تدريبات ليفربول، يوم الثلاثاء الماضي.

ويغيب ساديو ماني عن مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي؛ إذ أنه لم يعد إلى الريدز حتى الآن، بعد انتهاء مشاركته مع م

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ـ جويل ماتيب ـ فيرجيل فان دايك ـ أندري روبرتسون.

الوسط: فابينو ـ كورتيس جونز ـ تياجو ألكانتارا.

الهجوم: لويس دياز ـ دييجو جوتا ـ روبرتو فيرمينيو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد صلاح ـ كايمهين كيليهر ـ كوستاس تسيميكاس ـ إبراهيما كوناتي ـ جيمس ميلنر ـ نابي كيتا ـ أوكسيلد تشامبرلين ـ مينامينو ـ هارفي إليوت.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز أمام ليستر سيتي، ومواصلة اللحاق بمانشستر سيتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 48 نقطة، بينما يقبع فريق ليستر سيتي في المركز الثاني عشر بـ26 نقطة.نتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.