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مرتضى منصور يوضح سبب تغريم أبو جبل بعد ظهوره مع عمرو أديب: إعلام فاسد

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية على حارس مرمى الفريق الكروي الأول ومنتخب مصر محمد أبو جبل.

وقال منصور في المؤتمر الصحفي اذي عقد اليوم: "وقعنا عقوبة مالية على أبو جبل لأنني رفضت ظهور الحارس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه".

وأضاف: "ماذا فعل عمرو اديب للزمالك حتى يقول الناس إنه زملكاوي؟".

واختتم: "هناك إعلام فاسد قال إن النادي حصل على أموال من ظهور أبو جبل مع عمرو أديب، وهذا لم يحدث". حسبما نشر موقع بطولات

وكان أبو جبل قد ظهر في برنامج الحكاية المذاع عبر "إم بي سي مصر"، بعد عودته من معسكر المنتخب في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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