فوتوسيشن بورجوس الإسبانى منافس الزمالك قبل مونديال السلة

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق سان بابلو بورجوس الإسبانى لجلسة تصوير داخل فندق الإقامة بمدينة 6 أكتوبر، قبل ساعات من مواجهة الزمالك ببطولة كأس العالم لكرة السلة والتى تستضيفها مصر غدا الجمعة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.