شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل: 350 جنيها أول مرتب حصلت عليه ولو اتورطت فى خناقة هستعين بالشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، عن أول مرتب حصل عليه في مسيرته الكروية، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": "أول مبلغ حصلت عليه كان 350 جنيهاً وكان في أسمنت أسيوط، وكنت وعدت والدتي بأن أول مرتب أحصل عليه سأعطيه لها وبالفعل أعطيتهم لها".

وأضاف عن أكثر لاعب يحب أن يرافقه في الغرفة خلال المعسكرات: "في المنتخب كل لاعب يكون في غرفة لوحده ولكن في الزمالك أفضل أن أكون مع عبد الشافي أو بن شرقي، لأن شخصياتهم هادئة في الغرفة وأنا أحب هذه الشخصيات".

وعن أكثر مطرب يفضله قال أبو جبل: "أحب محمد منير جداً وعمرو دياب ومحمد حماقي وكثير من أصدقائي فنانيين مثل رامي جمال ورامي عاشور، وأحب بهاء سلطان، وبحب أدندن مع نفسي".

وواصل: "كان حلم من أحلامي أن أقابل الحضري هو اسم كبير جداً في أفريقيا، صعب على أي حارس أن يتخطى أرقامه وبيتخانق معانا لو قولناله يا كابتن وبيقولنا قولولي يا سد، هو دائماً ينقل لنا خبراته الكبيرة والكثير من المواقف ساعدنا فيها".

واختتم: "في أحد المباريات كنت محتاج مياه ولم يكن هناك مياه خلف المرمى فقلت له فذهب بنفسه وأحضر لي زجاجة المياه وعندما الحضري يفعل هذا من أجلي فهذا أمر كبير جداً".

وأكمل: "لو اتورطت في خناقة هاخد أخويا الشناوي، وصلاح يقول دائماً إذا كانت هناك خناقة سنرسل الأربع حراس، ولو تورطت في فلوس هاخد محمد صلاح لأنه قادر على إقناع الشخص الذي أمامه بما يريد، ولو عايز اشتري لبس هاخد عمرو السولية، لو متضايق هخرج مع أحمد فتوح، ولو عايز أروح مطعم عشان أكل هاخد النني لأنه بياكل كويس لديه مزاج في الأكل، ولو عندي مشكلة عاطفية سأستشير أحمد حجازي، ولو اتمسكت في كمين هاخد مصطفى معايا، واللغات بالنسبة للونش "شيل عننا يا رب بليز"، لو هقعد في الصحراء هاخد حمدي فتحي لأنه هادئ جداً ومتعاون ولا يجادل كثيراً".