شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوجه رسالة مهمة لـ موسيمانى قبل مواجهة الهلال السعودى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" صورة للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأحمر، قبل مواجهة فريق الهلال السعودى بكأس العالم للأندية، معلقة عليها: "نثق بك دائما".

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.



الاهلى

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، ويتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخضع لاعبو الأهلي وأعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.

وبدأ محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات الجرى حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وخاض الشناوى تدريبات الجرى حول الملعب وبعض التدريبات البدنية بشكل منفرد تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

وأدى الشناوى تدريبات منفردة فى الجيم خلال الفترة الماضية، وذلك للتخلص من آلام الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية التى تعرض لها أثناء مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني.