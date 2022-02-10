شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: لم أحسم موقف التجديد للزمالك ولم أساوم النادى على أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، موقفه من التجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": "لم أحسم موقفي من التجديد للزمالك بعد، ولم أكن أحب الحديث في هذه النقطة لكن عمري ما ساومت الزمالك على فلوس، عندما رحلت عن النادي في 2014 تنازلت عن مبلغ كبير جداً لأرحل ولم أطالب بها لأن الزمالك اسم كبير وهو من صنع اسمي وشخصيتي، وكنت متأكد أنني سأعود للنادي من جديد وبالفعل عدت بعد اللعب مع سموحة".

أضاف: "عندما عدت للزمالك لم أتحدث معهم عن أي مبالغ إطلاقاً ووقعت على بياض ورحلت، وبعدها عرفت أن الرقم لم يكن الذي كنت أتوقعه ومع ذلك لم أتكلم مع أحد".

واصل أبو جبل: "عندما جئت إلى الزمالك قالوا لي أنت الحارس الثالث وتم تقديري مادياً على ذلك الأساس، وعندما تحدثت الإدارة معي للتجديد قلت لهم أنتم رأيتم مستواي مع النادي وكل ما أطلبه التقدير وليس أكثر".

وكشف محمد أبو جبل كواليس بداية مشواره مع كرة القدم، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": "نحن 10 إخوة، وحكايتي مع الكرة مثل أي طفل عادي، وإخوتي كلهم يلعبون الكرة، وكان كل حلم حياتي وأنا صغير أن أحمل لهم الشنطة، بعد ذلك أخذوني معهم كمالة عدد لأنهم مش لاقيين حد يوقفوه حارس مرمى، وإخوتي رأوا أنني لدي موهبة".

وأضاف: "لعبت لأسمنت أسيوط، وكان هناك صعوبات لأن دراستي كانت الأزهر ووالدي ووالدتي كانوا مهتمين أكثر بمذاكرتي، ولكن شقيقي مصطفى كان أكثر فرد في أسرتي دعمني لمواصلة مشواري في الكرة".