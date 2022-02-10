شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرد على ثقة الأهلى: سنعود مجددا لكأس العالم للأندية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بإعادة تغريد ما نشرته الصفحة الرسمية للنادى الأحمر والتي جددت الثقة في المدرب قبل مواجهة الهلال السعودى في كأس العالم للأندية قائلا: "سنعود معًا بالتأكيد لكأس العالم للأندية مرة أخرى العام المقبل".



موسيمامى

وكانت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى نشرت عبر "فيس بوك" صورة للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، قبل مواجهة فريق الهلال السعودى بكأس العالم للأندية، معلقة عليها: "نثق بك دائما".

ومن ناحية أخرى استأنف الأهلى تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، ويتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخضع لاعبو الأهلي وأعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.

وبدأ محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات الجرى حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وخاض الشناوى تدريبات الجرى حول الملعب وبعض التدريبات البدنية بشكل منفرد تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

أدى الشناوى تدريبات منفردة فى الجيم خلال الفترة الماضية، وذلك للتخلص من آلام الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية التى تعرض لها أثناء مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني.