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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى، ووائل جمعة يعاين استاد السويس الجديد قبل تقديم تقريره لكيروش.

الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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