شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى، ووائل جمعة يعاين استاد السويس الجديد قبل تقديم تقريره لكيروش.

الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى

وائل جمعة يعاين استاد السويس الجديد قبل تقديم تقريره لكيروش

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