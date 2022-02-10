شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: جاساما لم يقل لنا "هتخسروا" لكن أخّر إعلان الفوز وصلاح قال لنا متتكلموش معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، تصريحاته عن الحكام الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": "مفيش حكم بيقول للاعيبة أنتم مش هتكسبوا، ولكن مما رأيناه يوم مباراة الكاميرون إحساسنا أخبرنا بأن ما كان يحدث ليس بأمر طبيعي، من ظروف ملعب وحكام وغيرها، والناس فهمت التصريحات بشكل خاطئ، والحكم وضع صعوبات كثيرة أمامنا".

وأضاف: "بعد ركلة الجزاء الثالثة التي أهدرها منتخب الكاميرون لم يعلن الحكم فوزنا وكنت بجواره فقلت له احنا كسبنا فقال لي يجب أن أعود أولاً إلى الفار، كنا داخلين اللقاء ونعلم أن هذا سيحدث معنا".

وواصل: "محمد صلاح قال لنا الحكم سيظلمنا ولكن قراره هو الذي سيتحقق في النهاية ويجب ألا نعلق هزيمتنا على حكم، وعندما يحدث شىء دعوني أتحدث أنا معه فقط، الجماهير لا تعلم دور صلاح خارج الملعب، ولكن دوره كبير جداً خارج الملعب معنا، وعلاقتنا في المنتخب علاقة حب وزمالة".

وأكمل أبو جبل: "محمد صلاح جاء وأخبرني بزاوية تسديد ماني في مباراة السنغال وقال لي هو جاي ورايا وقال لي أنا بعمل كدة عشان هو يجيلك عشان أشتته ويخرج عن تركيزه، وبالفعل ماني جاء إلىّ وقال لي أنا هشوط شمال".

وأردف: "علاقة الحضري معنا كحراس مرمى كانت كأسرة واحدة وكلنا كنا في ظهر بعض، ولذلك ربنا أكرمنا، والشناوي جاء إلىّ بعد خسارتنا في النهائي كنت أبكي والشناوي احتضني وكان يبكي أيضاً، لم نقصر مع المنتخب، وعادة المشجع المصري لا يتقبل الهزيمة ولكن ما رأيناه من الجماهير أسعدنا ومنحنا أمل لنطور من أنفسنا من أجلهم، ونعدهم بالتأهل للمونديال من السنغال".