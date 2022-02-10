شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى، وبيرسى تاو يبدأ تدريبات خفيفة بالكرة فى مران الأهلى بالإمارات.

الأهلى فى المونديال.. الشناوى يبدأ تدريبات الجرى

بدأ محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات الجرى حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

بيرسى تاو يبدأ تدريبات خفيفة بالكرة فى مران الأهلى بالإمارات

واصل بيرسى تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى.

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