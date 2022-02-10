شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يرد على المنتقدين: مروان حمدى لاعب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، أن مروان حمدي مهاجم الفريق مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة، ومصمم على مشاركته وأنتظر منه الكثير الفترة المقبلة مع سموحة.

وتابع سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن مروان لاعب كبير، وحتى في المرحلة التي تعرض لها لانتقادات كبيرة كنت أسانده وأثق في إمكانياته. وأضاف المدير الفني لسموحة أنه سعيد بالفوز على البنك الأهلي وأن المباريات المقبلة في الدوري ستكون صعبة.

وفاز فريق سموحة على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ناصر منسي للبنك الأهلى في الدقيقة 79، ثم سجل مروان حمدى هدف الفوز للفريق السكندرى في ذات الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 11 في المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها فى 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

بينما ارتقى سموحة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض 8 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفا.