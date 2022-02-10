شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية أحمد عبد القادر للمشاركة أمام الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، للمشاركة في مباراة الهلال السعودي المقرر لها الثالثة من عصر بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات.

وذهب الجهاز الفني للأهلي إلى أن أحمد عبد القادر سيكون قادراً على المشاركة في مباراة الهلال رغم تعرضه للإصابة في الكتف خلال مباراة بالميراس، الثلاثاء الماضى، في نصف نهائي مونديال الأندية التي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

وشارك أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، بعد شكواه من الإصابة التي يعاني منها على الكتف، وذلك بعدما خضع لاختبار طبي قبل بداية مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وحرص طبيب الفريق على فحص أحمد عبد القادر للتأكد من سلامته، وذلك بعد الأشعة التي أجراها ظهر اليوم بسبب إصابته بكدمة قوية في الكتف.

وفضل الجهاز الطبي مشاركة اللاعب في فقرات المران بدون الالتحامات أو استخدام الكتف حتى لا تتفاقم الآلام التي يشتكي منها اللاعب.