شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 10 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، محمد أبو جبل ينفى تغريمه ماليا بعد ظهوره فى الإعلام، وغموض موقف بن شرقى مع الزمالك بعد التقارير المغربية.
خاص الخليج 365.. محمد أبو جبل ينفى تغريمه ماليا بعد ظهوره فى الإعلام
نفى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعرضه للغرامة المالية والخصومات من جانب إدارة النادى بعد ظهوره فى بعض وسائل الإعلام عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وتألقه.
غموض موقف بن شرقى مع الزمالك بعد التقارير المغربية
سيطرت حالة من الغموض على موقف المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، من حيث تجديد عقده مع الفريق أو عدمه، حيث تجمع جلسة اللاعب ومسئولى الزمالك خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه وتحديد مصيره.
5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام بترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا
أعلن نادى الزمالك عن الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.
اتحاد الكرة ينقل مباراة سموحة والزمالك لاستاد برج العرب
يسعى احمد سيد زيزو نجم منتخب مصر ونادى الزمالك، إلى غسل أحزان خسارة لقب أمم أفريقيا مع الفراعنة فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
مؤتمر كارتيرون لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا غدا
تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الخامسة مساء غد الجمعة قبل مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
منافس الزمالك يصل القاهرة استعدادا لمواجهة السبت فى دورى أبطال أفريقيا
وصلت إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى بترو أتلتيكو الأنجولى، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، وكان فى استقبالها مسئولى العلاقات العامة بالنادى.