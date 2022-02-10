شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 10 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 10 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، محمد أبو جبل ينفى تغريمه ماليا بعد ظهوره فى الإعلام، وغموض موقف بن شرقى مع الزمالك بعد التقارير المغربية.

خاص الخليج 365.. محمد أبو جبل ينفى تغريمه ماليا بعد ظهوره فى الإعلام

نفى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعرضه للغرامة المالية والخصومات من جانب إدارة النادى بعد ظهوره فى بعض وسائل الإعلام عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وتألقه.

غموض موقف بن شرقى مع الزمالك بعد التقارير المغربية

سيطرت حالة من الغموض على موقف المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، من حيث تجديد عقده مع الفريق أو عدمه، حيث تجمع جلسة اللاعب ومسئولى الزمالك خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه وتحديد مصيره.

5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام بترو أتلتيكو فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن نادى الزمالك عن الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة ينقل مباراة سموحة والزمالك لاستاد برج العرب

أرسل مسؤلو الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً لناديي سموحة والزمالك، يؤكد فيه نقل مباراة الفريقين والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع الى استاد برج العرب نظرا لعدم جاهزية ملعب استاد الأسكندرية لاستقبال المباراة.