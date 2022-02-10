شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: والدتي كانت تبكى بعد إصابتى بكورونا والشناوى أخويا ولا أتمنى له الأذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، تصريحاته التي فهمت بشكل خاطئ عن أمنيته في إصابة محمد الشناوي ليحصل على فرصة في المشاركة مع الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا، وقال أبو جبل في تصريحات عبر برنامج "معكم منى الشاذلي": "أول ما الشناوي اتصاب لبست الجوانتي ونسيت الشنكار وكان لدي إحساس إني ممكن أنزل في أي وقت ولكن ليس بسبب إصابة الشناوي، البعض يفسر تصريحاتي ذلك، وعمري ما اتمنيت حاجة وحشة لحد، الشناوي زميل وأخ كبير وصاحب ولا أتمنى له الإصابة، تحدثت بدعابة عن إصابته ولكن لا أتمنى له الأذى".

وعن كواليس إصابته بكورونا قال جباسكي: "كل ما وصلت إليه بفضل ربنا ودعوات والدتي ووالدي، استبعدت من البطولة العربية مع المنتخب، بعد ذلك ربنا كرمني ولبعت مع الزمالك وانضميت للمنتخب في أمم أفريقيا وفوجئت بإصابتي بكورونا وبعد ذلك شعرت بأنني ليس لي نصيب بالتواجد مع المنتخب، عائلتي كانوا كلهم يشعرون بالحزن ووالدتي بكت لأنني لن أتواجد مع المنتخب".

وأضاف: "لن أنسى لحظة وقوف والدتي على باب غرفتي كانت تريد أن تدخل لتحضنني وأنا مصاب بكورونا، وحزنها بسبب عدم مشاركتي مع المنتخب في البطولة، كنا نخضع لمسحات صباحاً ومساءً والحضري قال لي بعد 3 أيام ستتحول مسحتنا ونسافر، وفي اليوم الذي سافرنا فيه خضعنا لـ 4 مسحات بسبب شروط الاتحاد الأفريقي".

وواصل أبو جبل: "المسحة الأخيرة ظهرت نتيجتها الساعة 11 مساءً وكنا في المطار الساعة 5 صباحاً، وصلنا لحظة تسخين اللاعبين لمباراة نيجيريا، الأداء لم يكن الأفضل ولكننا مع الوقت استطعنا أن نسعد الجماهير ونقدم أداء مميز، ولم يتخيل أحد أنني سأقدم المستوى الذي قدمته أمام كوت ديفوار، والشعب المصري كله كان يضع يده على قلبه بعد نزولي".

واختتم: "فيريرا مدرب الزمالك السابق لم يكن يعرف كيف ينطق اسم أبو جبل وكان يقول يا (نمبر وان)، وكان الأمر يضايقني فقلت له قولي أي اسم فقال لي أن له صديق يعرف بجباسكي وأنني أشبهه ولذلك سيناديني بهذا الاسم".