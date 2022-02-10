شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وبيكهام يغيبان عن سموحة أمام الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، جهود لاعبيه مروان حمدى وأحمد رمضان "بيكهام" أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعرض "بيكهام" للطرد في مباراة البنك الأهلى التي أقيمت مساء اليوم الخميس، كما يغيب مروان حمدى عن مواجهة الفريق الأبيض بسبب تراكم البطاقات.

وفاز فريق سموحة على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ناصر منسي للبنك الأهلى في الدقيقة 79، ثم سجل مروان حمدى هدف الفوز للفريق السكندرى في ذات الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 11 في المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها فى 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

بينما ارتقى سموحة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض 8 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفا.