شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: البنك تأثر بمستوى بعض اللاعبين وفترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي أن فترة التوقف أثرت على مستوى بعض اللاعبين وكانت أحد الأسباب الرئيسية في الخسارة أمام فريق سموحة بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة الثامنة.

تابع كريم شحاتة في تصريحات لقناة اون تايم سبورت أن هناك بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم أمام سموحة، بالإضافة إلى أن مباراة اليوم أول لقاء لناصر منسي القادم من بيراميدز وكريم بامبو العائد من الإيقاف.

أضاف مدير الكرة بنادي البنك الأهلي أن القادم سيكون أفضل و الدوري ما زال في جولاته الأولى ونعمل على تصحيح الأوضاع الفترة المقبلة.

فاز فريق سموحة على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ناصر منسي للبنك الأهلى في الدقيقة 79، ثم سجل مروان حمدى هدف الفوز للفريق السكندرى في ذات الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 11 في المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها فى 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

بينما ارتقى سموحة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض 8 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي، وسجل لاعبو سموحة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفا.