شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل رحلة "اللا فوز" فى الدوري ويتعادل مع فيوتشر سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإسماعيلي سلسلة "اللافوز" في بطولة الدوري المصري، حيث تعادل سلبياً مع فيوتشر خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات و5 هزائم ولم يعرف الدراويش طعم الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم خلال 8 مباريات لعبها حتى الأن ويحتل الفريق حالياً المركز السابع عشر وقبل الأخير، كما رفع فيوتشر رصيده إلى 9 نقاط جمعهم من فوزين و3 تعادلات و3 خسائر ويحتل المركز الثالث عشر بجدول المسابقة..

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكوّن من: عمر رضوان - عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - كارميلوا ألجارنزا - عبد الرحمن مجدي - جان موريل ودييجو فرندناو.

فيما لعب فيوتشر المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود حمدي - جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال عبد الواحد - عربي بدر – كريم نيدفيد - محمد رضا - أحمد رفعت – أليو نداي وأيمن الصفاقسي.

بدأت المباراة بهدوء من جانب من الفريقين قبل أن يُجرّب عبد الرحمن مجدي حظه ويسدد كرة قوية تمر من جانب القائم ليعلن بداية خطورة الإسماعيلي، ورد أحمد رفعت بهجمة خطرة لفيوتشر.

ونال محمد رضا لاعب فيوتشر بطاقة صفراء للخشونة، وفرض فيوتشر سيطرته على منطقة وسط الملعب بفضل تحركات عمر كمال وأحمد رفعت.

وأشهر أمين عمر حكم المباراة بطاقة صفراء لكل من جان موريل وأليو نداي، وتوقفت المباراة بسبب إصابة محمد عادل ونزل الجهاز الطبي للفريق لعلاج اللاعب وتم استكمال المباراة بعد علاج اللاعب ومشاركته مع فريقه. وحاول الفريقان تسجيل هدف وكانت الخطورة للأسماعيلي لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، بمعنويات عالية بعدما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية، كما كان فيوتشر قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدف لمثله ليكون سبباً في توقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر.

ويحتل فيوتشر المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

فيما يدخل الاسماعيلي بقيادة خوان براون، اللقاء مُتسلحاً بعامل الأرض، ومحتلاً المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد نقطتين، وخاض الدراويش 7 مباريات لم يتذوق خلالهم طعم الانتصار بينما تعادل في مباراتين وخسر في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الدراويش 3 أهداف فقط واستقبلت شباكهم 12 هدفاً.

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين ، وأجرى على ماهر المدير الفني لفيوتشر تغييرين دُفعة واحدة بنزول أشرف مجدي بدلاً من محمد رضا وناصر ماهر بدلاً من آليو نداي.

وتوقفت المباراة بسبب سقوط العربي بدر إثر كرة مشتركة مع عبد الرحمن مجدي ونزل الطاقم الطبي لفريق فيوتشر لإسعاف اللاعب وأستكمل الأخير المشاركة في المباراة بعد إسعافه.

وشهدت المباراة هدوء واضح من الفريقين وشارك وجيه عبد الحكيم بدلاً من ، كارمليو ألجاراناز ، وتوقفت المبارة بسبب إصابة جيان موريل بوي وخروجه خارج الملعب لتلقي العلاج لكنه لم يستكمل المباراة ليشارك أحمد مدبولي بدلاً منه.

وشهدت دقائق المباراة الأخيرة محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.