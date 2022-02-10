شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الهدف يدخل ضمن حسابات منتخب مصر للتدريب قبل مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر ملعب مشروع الهدف ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة تدريبات منتخب مصر قبل مباراتي السنغال المقرر لهما يومي 24 و29 مارس المقبل، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وطلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من الجهاز المعاون إعداد تقرير عن الملاعب والاستادات المرشحة لاستضافة مباراة وتدريبات المنتخب قبل مواجهة السنغال.

ويقوم وائل جمعة، مدير منتخب مصر، بجولة تفقدية لمعاينة استاد السويس الجديد وإعداد تقريره عنه لتقديمه إلى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بعد العودة من الإجازة من أجل حسم ملعب مباراة السنغال يوم 23 مارس المقبل فى تصفيات كأس العالم وكذلك مكان المعسكر المقبل للفراعنة.

واقترح اتحاد الكرة على البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر خوض مباراة السنغال يوم 23 مارس المقبل على استاد السويس الجديد، كأحد الاختيارات المتاحة أمام الجهاز الفنى، وطلب الخواجة تقريرا عن الملعب قبل حسم الملعب النهائى للمباراة وكذلك مكان المعسكر المقبل.

وعقد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعًا مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالى الشهر المقبل فى مباراتى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أى صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفنى من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد أمام جلسة الاستماع التى عقدت فى ياوندى قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصرى.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصرى فى تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء فى طلب الاتحاد المصرى، وقررت تخفيض عقوبة الإيقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضى بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار.

يأتى ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب الوطنى قبل سفر المدير الفنى فى إجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.