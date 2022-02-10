"أنا صاحب القرار".. كلوب يوضح سبب تواجد صلاح بديلا أمام ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح يورجن كلوب مدير الفني لنادي ليفربول بأنه من قرر تواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء الفريق في بداية مباراة ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته قبل بداية مباراة ليفربول وليستر سيتي :"تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء لم يكن قراره، أنا من قررت ذلك، لقد عاد من بطولة كبيرة، ولعب 120 دقيقة لمدة 4 مرات - حسنا، دعونا نفكر قليلًا - إنه لوقت حساس للاعبين".

وتابع:"إنه متواجد معنا في المباراة وسوف يحصل على وقته، يجب أن نكون حذرين".

وأضاف: "فقط كان علينا أن نعرف من متاح للمشاركة، من يمكن أن يكون ضمن التشكيل الأساسي وماذا يمكن أن يفعل ليستر".

أما عن السنغالي ساديو ماني، فقال: "لقد وصل فجر اليوم إلى إنجلترا، وهو الآن يرتاح في منزله".

ولعب محمد صلاح مع منتخب مصر ضد ساديو مانيو لاعب السنغال نهائي أمم أفريقيا الأحد الماضي لكن الفوز كان في مصلحة الأخير.