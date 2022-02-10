كلوب: صلاح يتفهم غيابه عن التشكيل الأساسي أمام ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن محمد صلاح يتفهم قرار استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويتواجد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراته أمام ليستر سيتي، اليوم الخميس، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة بعد عودة النجم المصري لفريقه عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليستر سيتي لم يكن اختياره بل كان قراري، لكنه تقبل الأمر بشكل طبيعي تماما ويتفهمه بنسبة 100%"

وأضاف: "مو ليس هنا كسائح لكنه جاء للمساهمة مع الفريق وسيشارك بكل تأكيد، لكنه عاد للتو من بطولة كبيرة لعب خلالها 4 مباريات متتالية لمدة 120 دقيقة".

وتابع المدرب الألماني: "بقدر ما أحب حقيقة أنه عاد لكن علينا توخي الحذر والتفكير قليلا".

وعن لاعبه السنغالي ساديو ماني، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر في النهائي، قال كلوب: "ساديو عاد الليلة الماضية لكنه لا يزال في الفراش، إنه وقت عصيب بالنسبة للفتيان ويجب ألا نقلل من أهمية هذا الأمر".