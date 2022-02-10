أبوجبل: الشعب وضع يده على قلبه فور مشاركتي.. ومستحيل أن أضيع الفرصة بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى المنتخب الوطني وفريق الزمالك، محمد أبوجبل، إنه كان يعتقد أنه لم يُشارك في النسخة المنصرمة من بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما لم يتواجد في قائمة كأس العرب.

وقاد أبو جبل، المنتخب الوطني، بعد مشاركته عقب إصابة محمد الشناوي، للمباراة النهائية في النسخة المنصرمة بكأس أمم أفريقيا قبل الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وأضاف أبوجبل، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج معكم منى الشاذلي على فضائية سي بي سي اليوم الخميس:"ظننت بأنني سأكون خارج بطولة كأس أمم أفريقيا بعد عدم تواجدي بكأس العرب ولكن حين انضممت أُصبت بكورونا كأن الأقدار تقول إنني لن أتواجد وكنت راضيًا ولكن الحضري تواصل معي وقال لي ثلاثة أيام وستأتي العينة إن شاء الله سلبية وسنُسافر وكانت فترة عصيبة عليّ فلن أنسى والدتي حين عدت من المنتخب بسبب إصابتي بكورونا بكت وكذلك شعرت أسرتي بالحزن، قلتلها: (يا أمي 3 أيام وأخف وهروح البطولة وألعب).

وتابع حارس مرمى المنتخب تصريحاته بقوله:"لم يتوقع أحد أنني عند مشاركتي مع المنتخب سأكون في مثل هذا المستوى وأعتقد أن الشعب المصري فور نزولي وضع يده على قلبه ولكن الحمدلله ربنا أكرمني وكنُت جاهزًا لأي مباراة فكنتُ أنتظر دائمًا فرصة التواجد بالمنتخب فالحمدلله حين شاركت أمام ليبيا أديت بصورة جيدة، قبل أن يُضيف ضاحكًا:" كابتن محمد شوقي كان بيقولي مش هتسخن قلتله لا هسخن في الملعب، كنت مستني الفرصة".

واسترسل حارس الزمالك:"حين تأتيك الفرصة لتمثيل المنتخب وتعلم أنها قد لا تأتِ لك مرة أخرى فلابد أن تتمسك بها، وأعتذر لطبيب المنتخب لرفضي الخروج عند إصابتي ولكنني كنت لا أريد وضع العبأ على الحارس الذي سيُشارك بعدي عند إصابتي في ظل إصابة محمد الشناوي لذا رفضت الخروج وطبيب المنتخب بعد إصابتي أحضر لي (شورت) من مصر فإصابتي كانت في العضلة الضامة والجميع ساعدني على التواجد وكنت استحالة أضيع الفرصة من يديّ بسبب هذه الإصابة".

وتطرق أبوجبل، في حديثه للزجاجة التي ظهر بها خلال منافسات البطولة بقوله:"الحضري صاحب فكرة الزجاجة، والمذاكرة تجعلنا نعرف نقاط قوة وضغف كل فريق وتُساعدنا أكثر و حارس السنغال ميندي كان معه زجاجة مثل التي كانت معي"، قبل أن يُضيف معظم لحظات البطولة كانت صعبة علي الفريق كله ولكن كانت أصعب عليّ بسبب ركلات الترجيح المصيرية الجهاز الفني كان يُجهز لي دراسة بخصوص أين يُسدد اللاعبين الكرة".

وأتم حارس الزمالك تصريحاته بتفسير سبب تسميته بجاباسكي، بقوله:"الأمر جاء بصورة طريفة، مدرب الزمالك البرتغالي فيريرا لم يكن يستطع نطق اسمي فكنت أحزن من ذلك فأخبرني أنه لديه صديق في البرتغال لاعب سلة اسمه جاباسكي وأنا أُشبه شخصيته فأطلق عليّ الاسم".