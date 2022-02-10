للمباراة الثامنة.. الإسماعيلي يفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري ويتعادل مع فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعادل الإسماعيلي على ملعبه مع فريق فيوتشر بدون أهداف ضمن مباراة الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي فشل في تحقيق الفوز الأول له في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات مع 5 خسائر.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ13 بعدما حقق تعادله الثالث هذا الموسم، مع انتصارين، و3 خسائر.

الإسماعيلي استقبل 12 هدفا وسجل 3 أهداف فقط، ليظل ضمن أسوأ أندية الدوري رقميا، ويحتل المركز قبل الأخير حاليا بفارق نقطتين فقط عن إيسترن كومباني متذيل جدول الترتيب.