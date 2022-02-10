مباشر.. ليفربول 0 - 0 ليستر سيتي.. صلاح بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام ليستر سيتي التي تقام اليوم الخميس ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" علي استاد أنفيلد.

قبل المباراةأعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي مساء الخميس ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وعاد محمد صلاح إلى ليفربول عقب خوض نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي شهد خسارة الفراعنة يوم الأحد الماضي أمام السنغال.

تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة، فيما يغيب زميله ساديو ماني عن اللقاء بالكامل بعدما توجه لبلاده عقب البطولة بموافقة المدير الفني من أجل الاحتفال.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون؛ ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون؛ فابينيو، كورتس جونز، تياجو ألكانتارا؛ لويس دياز، ديوجو جوتا، فيرمينو.

ويأمل ليفربول في الفوز على ليستر سيتي من أجل ملاحقة مانشستر سيتي الذي يتصدر بفارق 12 نقطة، مع خوض مباراتين أكثر من الريدز في عمر البطولة الإنجليزية.

وتكون تشكل ليستر سيتي من: كاسبر شمايكل، جاستن، ماديسون، ألبرايتون، دانييل أمارتي، كيرنان ديوسبري هال، ويلفرد نديدي، توماس، لوكمان، بوباكاري سوماري.