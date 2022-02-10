الكومي لمصراوي: نحاول خوض مباراة مئوية الإسماعيلي أمام ليفربول وسان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يحيى الكومي، إنهم يحاولون الوصول لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة المؤوية أمام ناديه.

وأضاف الكومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"سنحاول إحضار ليفربول أو باريس سان جيرمان لخوض مباراة المؤوية أمام الإسماعيلي في العام المقبل 2023 وسننسق مع بريزنتينش وسنبحث من سيكونوا رعاة المباراة وهناك مفاوضات مع ليفربول وباريس سان جيرمان ولكن لم يتم حسم الأمر بعد، ولدي اتصال ببرشلونة ونحن نبحث الوصول لاتفاق مع أحد الأندية العالمية".

وردّ رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عما هي مستجدات مفاوضاتهم مع ناصر الخليفي لتوقيع عقد رعاية مع ناديه، بقوله:"أصبح لا يرد على أحد، أعرفه منذ كان يتولى قيادة قنوات بي إن سبورتس والإسماعيلي نادي محترم يقترب من 100 عام".