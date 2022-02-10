خاص.. طارق حامد يغيب عن مباراة الزمالك أمام بتروأتلتيكو بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خارج طارق حامد لاعب وسط الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، خلال مواجهة بترو أتليتكو بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة بطل أنجولا، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي، أن طارق يعاني من إصابة بكدمة قوية في الركبة ستبعده عن المباراة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال والتي تضم برفقته كلا من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

وكان فريق بترو أتلتيكو وصل إلى القاهرة الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك.