صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة ليستر سيتي، بالأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد، وماتيب، وفان دايك، وروبرتسون

الوسط: فابينو، جونز، وتياجو ألكنتارا

الهجوم: دياز، وجوتا، وفيرمينو.

وعلى مقاعد البدلاء: كيفين كيليير، وكوناتي، وميلنر، ونابي كيتا، محمد صلاح، وتشامبرلين، ومينامينو، وتسيميكاس، وإليوت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، ولكن للريدز مباراتين أقل بينهما مباراة اليوم.

أما ليستر سيتي فيحل في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 20 مباراة.