أرنولد: صلاح ومنتخب مصر قاتلا بشراسة في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، أن منتخب مصر خاض رحلة صعبة وقاتل بشراسة في كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أنه يقدر شعور زميله محمد صلاح بعد خسارة اللقب.

وقال أرنولد في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه: "مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا كانت تجربة مجنونة، لأنه من النادر جدا أن يلعب زميلا لك في الفريق كخصم".

وأضاف: "علينا أن نقدر شعور محمد صلاح قبل أي شيء، كانت الرحلة التي قطعها مع منتخب مصر إلى النهائي صعبة حقا".

وتابع: "لقد قاتلوا بشراسة لكنهم سقطوا في الخطوة الأخيرة، سيكون منتخب مصر والشعب المصري فخورين بالمدى الذي وصلوا إليه، لكن من الواضح أنهم محبطون لعدم فوزهم باللقب".

واستمر: "بالنسبة لساديو ماني ومنتخب السنغال علينا أن نشعر بالسعادة لأجلهم، كانت قصتهم مثالية وحصلوا على ما يستحقوه".

وأردف: "لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية عن ساديو، إنه لاعب رائع ولكن أولا وقبل كل شيء هو إنسان رائع، يبتسم دائمًا وعلاقته بالجماهير طيبة".

وأتم: "كنا جميعا سنشعر بالفخر أيا كان من سيفوز بالبطولة، لكن كان على أحد أن يخسر في النهاية".