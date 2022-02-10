الامارات | منتخب الإمارات يخسر أمام ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يخسر أمام ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب الوطني الإماراتي لكرة السلة لخسارة مفاجأة أمام نظيره الليبي جاءت بفارق 19 نقطة وبنتيجة "93-74"،في مباراة جمعتهما اليوم الخميس لحساب المجموعة الأولى، في ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في بطولة المنتخبات العربية للرجال، المقامة حالياً في نسختها الـ 24 على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

واستهلت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، مواصلة المنتخب التونسي أدائه القوي بانتزاع فوزه الثاني على التوالي، جاء على حساب المنتخب الأردني بنتيجة "64-56".

وانفرد المنتخب التونسي بصدارة فرق المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط، بفارق النقطة عن كل من المنتخبين الإماراتي والليبي، فيما حافظ المنتخب الأردني على مركزه الرابع والأخير برصيد النقطتين.

وجاء بداية المباراة متقاربة بين المنتخبين، بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل "18-18"، قبل أن ينجح المنتخب الليبي في انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق خمسة نقاط وبنتيجة "40-35" بنيل لاعبيه الأفضلية في الربع الثاني بواقع "22-17".

ومع انطلاق الشوط الثاني، استعاد المنتخب الإماراتي تزانه ونجح لاعبي الأبيض في تقليص الفارق إلى ثلاثة نقاط مع نهاية الربع الثالث بنيلهم الأفضلية بنتيجة هذا الربع "26-24"، لتدخل المباراة في دقائقها العشر الأخيرة التي عرف من خلالها المنتخب الليبي كيفية بسط إيقاعه على مجريات اللعب وانتزاع الفوز بالمباراة بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الرابع "29-13".

ويسدل الستار يوم غدٍ عن دوري المجموعات، إقامة ثلاثة مباريات، تستهل الأولى في الرابعة عصراً بلقاء المنتخبين الليبي والأردني لحساب المجموعة الأولى، ويتبع في السادس في لقاء حسم صدارة المجموعة الثانية الذي يجمع المنتخبين اللبناني والجزائري، ويسدل الستار في الثامنة بلقاء المنتخب الإماراتي أمام شقيقه التونسي.

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