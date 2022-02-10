الامارات | "فارس الوحدة" يقهر بني ياس.. والفارق مع العين يتقلص

شكرا لقرائتكم خبر عن "فارس الوحدة" يقهر بني ياس.. والفارق مع العين يتقلص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضيق فريق الوحدة الخناق على العين متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن قلص فارق النقاط معه إلى ثلاث نقاط فقط «مؤقتاً» في انتظار نتيجة لقاء «الزعيم» التي تجمعه، اليوم الخميس، أمام الإمارات في رأس الخيمة، وذلك إثر فوزه الثمين والصعب بهدف نظيف، أمس خارج ملعبه على مستضيفه بني ياس ضمن الجولة 15 من المسابقة.

ويدين «العنابي» بالفضل في الفوز لمدافعه فارس جمعة الذي سجل هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية في الدقيقة 2+45، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، بينما في المقابل تجمدت نقاط «السماوي» عند 19 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

وسحب حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي البساط في الشوط الثاني بتألقه في التصدي لسيل الهجمات المتواصلة لأصحاب الأرض والتي لم تتوقف خلال محاولتهم العودة بالنتيجة، لكن الشامسي قدم دوراً لا يقل عن فارس جمعة صاحب الهدف وذلك بعد أن أمّن مرماه حتى نهاية اللقاء.

وحظي «العنابي» خلال أوقات المباراة على دعم جماهيري كبير، إذ ملأ أنصاره المدرجات المخصصة لهم منذ وقت مبكر، ولم يتوقفوا عن التشجيع على مدار شوطي اللقاء بترديد الاهازيج المتنوعة والهتاف بأسماء اللاعبين خاصة وأن الفوز قلص فارق النقاط بينهم وبين العين المتصدر ثلاث نقاط فقط.

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