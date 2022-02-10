شكرا لقرائتكم خبر صحف العالم: شجاعة لاعبي الهلال أحرجت بطل أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت الصحف العالمية الضوء على المستوى الكبير الذي قدمه فريق الهلال في مباراته أمام تشيلسي ، مساء الأربعاء، رغم الخسارة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت صحيفة «إندبيندنت» البريطانية «وصل تشيلسي إلى النهائي لكن ليس بالطريقة التي توقعها.. الهلال أحرج أبطال أوروبا ولم ينجح البلوز إلا في إحراز هدف وحيد عبر روميلو لوكاكو.. كاد الهلال أن يجبر تشيلسي على الوقت الإضافي وربما كان الأمر أسوأ لولا الشكل الملهم من كيبا أريزابالاجا».

فريق شجاع

فيما ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن تشيلسي عانى من أجل القضاء على الهلال بقيادة ليوناردو جارديم. مشيرة إلى أن الهدف الوحيد الذي صنع الفارق جاء بعد خطأ من المدافع ياسر الشهراني الذي أهدى الكرة إلى لوكاكو ليضعها في الشباك.. مضيفة «إن كيبا وقف أمام ضغط الهلال وحافظ على شباكه من هدف التعادل بالشوط الثاني».

وأشارت صحيفة «t-online» الألمانية أن تشيلسي كافح كثيرا حتى يحقق الفوز على الهلال حتى هدف الانتصار جاء عبر خطأ من ياسر الشهراني الذي لعب الكرة بالخطأ وتهيأت أمام روميلو لوكاكو ليضعها في المرمى.. في الشوط الثاني يجب على شيلسي أن يشكر الحارس كيبا الذي منع الهلال من التسجيل.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية «أظهر الهلال أمام تشيلسي أنه فريق شجاع وجريء لكن في النهاية ذهب الفوز لبطل أوروبا».

تشيلسي يعاني

بدورها أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، «أن تشيلسي عانى في الشوط الثاني أمام الهلال.. كانت هناك محاولات هجومية شجاعة من السعوديين لكنهم فشلوا في خداع الحارس اليقظ كيبا أريزابالاغا».

في حين ذكر موقع تشيلسي الرسمي أن الهلال جعل تشيلسي تحت الضغط خلال أخر نصف ساعة من المباراة. مضيفا « أظهر الهلال مدى خطورة وجوده في الثلث الأخير. كان تهديد السعوديين يتزايد مع استمرار المباراة وأصبحوا أكثر أملا لتحقيق التعادل مع وصولهم للمرمى.. كانت ردود أفعال كيبا رائعة للحفاظ على الفوز».

ووصفت صحيفة «صن» فوز تشيلسي على الهلال بالشاق والمعقد لدرجة كبيرة، لتطالب فريقها الإنجليزي ببذل مجهودات مضاعفة في النهائي أمام بالميراس، إذا أراد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأشارت شبكة «يورو سبورت» أن بطل آسيا الهلال تسبب في مشاكل أكثر مما كانت متوقعة لبطل أوروبا تشيلسي.. وأحرز روميلو لوكاكو هدف الفوز في الشوط الأول وتأهل ناديه لمواجهة بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية».