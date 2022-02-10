شكرا لقرائتكم خبر هل يفاقم الفتح أوجاع الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان للانتصار للابتعاد عن مناطق الخطر، يلتقي على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مساء اليوم فريقا الفتح (18 نقطة) والأهلي (21 نقطة)، ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بقيادة مدربهم الجديد اليوناني يورغوس دونيس عقب الخسارة من الباطن، في محاولة للخروج من أزمة تردي النتائج التي تلازم الفريق معتمدا على الثلاثي محمد الفهيد والبيروفي كريستيان كويفا والجزائري سفيان بن دبكه بخط المنتصف ومن أمامهم ثنائي خط المقدمة المغربي مراد باتنا وفراس البريكان.

على الطرف الآخر يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم بقيادة مدربه الألباني بيسنيك هاسي الذي يواجهه غضبا كبيرا بالمدرج الأهلاوي بغية تصحيح مسار الفريق، مرتكزا على الثنائي الكرواتي فيليب براداريتش والكاميروني فرانك كوم في خط الوسط، فيما سيتواجد البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر السومة في خط الهجوم.

ويفتقد الأهلي النجم عبدالرحمن غريب، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 44 من مباراة الأهلي أمام التعاون.

قبل المواجهة:

