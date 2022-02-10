هل يفاقم الفتح أوجاع الأهلي؟

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ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بقيادة مدربهم الجديد اليوناني يورغوس دونيس عقب الخسارة من الباطن، في محاولة للخروج من أزمة تردي النتائج التي تلازم الفريق معتمدا على الثلاثي محمد الفهيد والبيروفي كريستيان كويفا والجزائري سفيان بن دبكه بخط المنتصف ومن أمامهم ثنائي خط المقدمة المغربي مراد باتنا وفراس البريكان.
على الطرف الآخر يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم بقيادة مدربه الألباني بيسنيك هاسي الذي يواجهه غضبا كبيرا بالمدرج الأهلاوي بغية تصحيح مسار الفريق، مرتكزا على الثنائي الكرواتي فيليب براداريتش والكاميروني فرانك كوم في خط الوسط، فيما سيتواجد البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر السومة في خط الهجوم.
ويفتقد الأهلي النجم عبدالرحمن غريب، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 44 من مباراة الأهلي أمام التعاون.
قبل المواجهة:
- الأهلي في آخر 3 لقاءات في الدوري فاز في مباراة وتعادل في مباراتين.
- الفتح تعادل مرتين وخسر آخر مواجهة أمام الباطن.
- نتيجة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.
- جمعت الفريقين 25 مباراة، فاز الأهلي في 14 والفتح في 6 لقاءات وتعادل في 5 مباريات.
- يفتقد الأهلي النجم عبدالرحمن غريب بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة.
- يعتمد مدرب الفتح على الثلاثي محمد الفهيد والبيروفي كريستيان كويفا والجزائري سفيان بن دبكة. يعتمد الأهلي على البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر السومة في خط الهجوم.
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