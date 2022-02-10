شكرا لقرائتكم خبر أبها يتطلع لخطف نقاط الحزم في المحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن لقاءات الجولة الـ20 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي أبها نظيره الحزم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

ويبحث أبها من خلال هذه المواجهة لتسجيل فوزه الأول على الحزم على ملعب المحالة، حيث لم يسبق أن حقق الفوز في لقاءين سابقين جمعت الفريقين على أرض أبها ضمن مواجهاتهم خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق هذا اللقاء 5 مواجهات جمعت أبها بالحزم حقق الفريق الجنوبي فوزا واحدا فقط مقابل 3 انتصارات لأبناء الرس بينما حضر التعادل في مواجهة وحيدة.

ويدخل أبها هذا اللقاء وهو في المركز الـ8 بعد أن جمع 25 نقطة وقادما من خسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 4-0 انتهت بذلك سلسلة عدم الخسارة لأبها بعد أن دامت 7 جولات متتالية، ويأمل في العودة مجددا لتحقيق الفوز عبر بوابة الحزم وتسجيل الانتصار الأول له على أرضه أمام خصمه.

على الجانب الآخر يبحث الضيف الحزم عن تأكيد تفوقه أمام مضيفه وتسجيل انتصار جديد أمام أبها خصوصا أنه يقبع في آخر الترتيب ويتمنى في الخروج من وضعه الحرج وتعديل مسار نتائجه بتحقيق الانتصارات بداية من لقاء اليوم.

قبل المواجهة:

