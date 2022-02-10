أبها يتطلع لخطف نقاط الحزم في المحالة

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ويبحث أبها من خلال هذه المواجهة لتسجيل فوزه الأول على الحزم على ملعب المحالة، حيث لم يسبق أن حقق الفوز في لقاءين سابقين جمعت الفريقين على أرض أبها ضمن مواجهاتهم خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسبق هذا اللقاء 5 مواجهات جمعت أبها بالحزم حقق الفريق الجنوبي فوزا واحدا فقط مقابل 3 انتصارات لأبناء الرس بينما حضر التعادل في مواجهة وحيدة.
ويدخل أبها هذا اللقاء وهو في المركز الـ8 بعد أن جمع 25 نقطة وقادما من خسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 4-0 انتهت بذلك سلسلة عدم الخسارة لأبها بعد أن دامت 7 جولات متتالية، ويأمل في العودة مجددا لتحقيق الفوز عبر بوابة الحزم وتسجيل الانتصار الأول له على أرضه أمام خصمه.
على الجانب الآخر يبحث الضيف الحزم عن تأكيد تفوقه أمام مضيفه وتسجيل انتصار جديد أمام أبها خصوصا أنه يقبع في آخر الترتيب ويتمنى في الخروج من وضعه الحرج وتعديل مسار نتائجه بتحقيق الانتصارات بداية من لقاء اليوم.
قبل المواجهة:
- أبها لم يحقق أي انتصار على أرضه أمام الحزم خلال دوري للمحترفين.
- تواجه الفريقان في 5 مواجهات فاز أبها في لقاء مقابل 3 انتصارات للحزم وتعادل وحيد.
- يحتل أبها المركز الـ8 برصيد 25 نقطة.
- يقبع الحزم في آخر الترتيب برصيد 14 نقطة.
- خسر الفريقان مواجهاتهما في الجولة الماضية.
- سجل أبها 19هدفا مقابل 29 هدفا دخلت شباكه.
- سجل الحزم 14 هدفا مقابل 24 هدفا دخلت شباكه.
- يحمل كلا الفريقين الفرق ذاته بين الأهداف المسجلة والداخلة في المرمى بواقع 10 أهداف.
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