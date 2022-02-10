القصيم تشتعل بديربي الرائد والتعاون

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وعلى الرغم من التعثرات المشتركة للفريقين في آخر ثلاث جولات من المسابقة إلا أن مواجهة اليوم تحمل في تفاصيلها الإثارة والتشويق والزخم الجماهيري المنتظر قياسا بالمواجهات التاريخية بين الطرفين، حيث يدخل الرائد صاحب الأرض مواجهة الديربي وهو سابعا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أبها، ويسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام الاتفاق بهدف لمثله وحصد النقاط الثلاث، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء وهو في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 18 نقطة عقب تعادله أمام الأهلي بهدف لمثله، ويسعى إلى تحسين أوضاعه في الدوري والابتعاد عن دائرة الخطر.
وضمن مواجهات الجولة العشرين، يستقبل الطائي ضيفه الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل وسط طموحات مشتركة وجوانب فنية تبدو متقاربة نسبيا للطرفين الباحثان عن الهروب من دائرة القاع، ويحتل الطائي صاحب الأرض المرتبة الثالثة عشرة برصيد 19 نقطة من أربع مواجهات أخيرة لم يتذوق فيها طعم الفوز، في المقابل يحتل الباطن المرتبة الثانية عشرة.
من مواجهات ديربي بريدة:
- تحمل مواجهة اليوم الرقم 24 على صعيد الدوري.
- كسب التعاون منها 8 لقاءات بينما حقق الرائد الفوز في 7 مواجهات.
- حسم التعادل 9 لقاءات جاءت منها 5 لقاءات بالتعادل الإيجابي، فيما 4 لقاءات كانت سلبية.
- مواجهة الدور الأول للموسم الرياضي الحالي انتهت لمصلحة الرائد بنتيجة (5 ــ 3).
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