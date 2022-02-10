شكرا لقرائتكم خبر القصيم تشتعل بديربي الرائد والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار غدا السبت إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، حينما يلتقي الرائد مع منافسه التقليدي التعاون في ديربي القصيم، لحساب الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يتطلع خلاله كل فريق إلى تجاوز الآخر وإيقاف مسلسل النزيف المتواصل علاوة على ذكرى الخماسية الريداوية التي انتهت بها مواجهة الدور الأول.

وعلى الرغم من التعثرات المشتركة للفريقين في آخر ثلاث جولات من المسابقة إلا أن مواجهة اليوم تحمل في تفاصيلها الإثارة والتشويق والزخم الجماهيري المنتظر قياسا بالمواجهات التاريخية بين الطرفين، حيث يدخل الرائد صاحب الأرض مواجهة الديربي وهو سابعا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أبها، ويسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام الاتفاق بهدف لمثله وحصد النقاط الثلاث، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء وهو في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 18 نقطة عقب تعادله أمام الأهلي بهدف لمثله، ويسعى إلى تحسين أوضاعه في الدوري والابتعاد عن دائرة الخطر.

وضمن مواجهات الجولة العشرين، يستقبل الطائي ضيفه الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل وسط طموحات مشتركة وجوانب فنية تبدو متقاربة نسبيا للطرفين الباحثان عن الهروب من دائرة القاع، ويحتل الطائي صاحب الأرض المرتبة الثالثة عشرة برصيد 19 نقطة من أربع مواجهات أخيرة لم يتذوق فيها طعم الفوز، في المقابل يحتل الباطن المرتبة الثانية عشرة.

من مواجهات ديربي بريدة:

