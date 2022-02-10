سجال حمدالله وتاليسكا يشعل مواجهة الاتحاد والنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يترقب الشارع الرياضي مساء اليوم قمة لقاءات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حين يستضيف الاتحاد نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتنتظر الجماهير الرياضية هذه المواجهة منذ أن تعاقدت إدارة نادي الاتحاد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في 16 ديسمبر الماضي بعد انتهاء علاقته مع ناديه السابق النصر بعد مرور ثلاثة مواسم قضاها في النادي العاصمي.

وكان حمد الله، قدم شكوى رسمية ضد تاليسكا في لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها البرازيلي في حق المغربي، حيث أكد أندرسون تاليسكا في تصريحات تليفزيونية، أن عبدالرزاق حمدالله اعتاد معاملة اللاعبين في النصر، بشكل سيئ، مضيفا أنه فكر في الرحيل عن نادي العاصمة، بسبب اللاعب المغربي.

في حين أن الصراع المستمر والملاحقة نحو صدارة الترتيب أبرز ما يثير هذه المواجهة، حيث يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة مع وجود لقاء مؤجل أمام الهلال، فيما يحل النصر ثانيا برصيد 38 نقطة.

وعن لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في الرياض، تفوق فيه الاتحاد بنتيجة 3-1 مما سيعطي دافعا قويا للفريقين من خلال هذه المواجهة، حيث يسعى النصر للثأر عن هذه الخسارة وتقليص الفارق النقطي، بينما سيستمر الاتحاد في التمسك بالصدارة وتخفيف وطأة العقوبة المفروضة على النادي من خلال إقامة اللقاء بدون حضور الجمهور.

ويستمر غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن هذا اللقاء بسبب الإصابة إلى جانب الثنائي إيغور كورنادو وعبدالعزيز الجبرين بسبب عدم جاهزيتهما.

فيما سيكون هذا اللقاء هو الثاني للمحترف البرتغالي أندريه فليبي، حيث تترقب الجماهير الاتحادية إظهار إمكانياته لتغطية مركز محور الارتكاز الذي حل فيه بديلا عن المصاب كريم الأحمدي.

قبل المواجهة:

الاتحاد يبحث عن التمسك بالصدارة وإسعاد جهوره الغائب بسبب العقوبة

مباراة خاصة ستكون للثنائي عمر هوساوي وعبدالرزاق حمدالله كونهما مثلا فريق النصر سابقا.

لقاء يعد مهمة رد اعتبار لفريق النصر تعويضا عن خسارة الدور الأول.

نشوة النصر وانتصاراته المتتالية ستزيد من قوة المواجهة.

الاتحاد وصل إلى 10 انتصارات متتالية، والنصر 6 انتصارات.

اندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وأنسيلمو دا سيلفا أبرز عناصر النصر الهجومية.

عبدالرزاق حمدالله وعبدالعزيز البيشي ورمارينهو أبرز أوراق الاتحاد الهجومية.